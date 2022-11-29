МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp сообщила сегодня о росте своего мирового производства автомобилей в октябре на 23%, превысив собственный целевой показатель третий месяц подряд. Автомобильная отрасль тем временем стремится преодолеть постоянный дефицит микросхем, затрудняющий производство. Юрист предупредил, за какие зимние шины может грозить штраф

Японский автопроизводитель в октябре выпустил в общей сложности 771 382 автомобиля. Результат превзошел сниженный ранее целевой показатель в 750 000 единиц и оказался на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время рост замедлился по сравнению с рекордным сентябрьским объемом производства, превысившим 887 000 автомобилей. Toyota продолжает страдать от перебоев в цепочке поставок, поскольку Китай борется с общенациональной вспышкой COVID-19, вводя карантинные ограничения. Компания сообщила, что корректирует некоторые операции в Китае в связи с локдаунами.

Ранее в октябре Toyota снизила годовые плановые показатели, поскольку борется с растущими материальными затратами и постоянным дефицитом микросхем. Аналитики отметили снижение цен на автомобили с пробегом в ноябре

Руководитель Toyota, отвечающий за закупки, сказал тогда, что глобальный дефицит автомобильных чипов будет продолжаться, поскольку производители микросхем отдают предпочтение поставкам для бытовой электроники, а стихийные бедствия, локдауны из-за коронавируса и перебои в работе заводов замедлили восстановление поставок автомобильных чипов.

Toyota рассчитывает произвести 9,2 млн автомобилей в этом финансовом году, заканчивающемся в марте 2023 года, что ниже предыдущего прогноза в 9,7 млн единиц, но все еще превышает показатели прошлого финансового года в 8,6 млн машин.