"Вкусвилл" запустил продажи продуктов под своим брендом на китайском Tmall Global
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер "Вкусвилл" запустил продажи продуктов под собственным брендом на площадке китайского маркетплейса Tmall Global, сообщила компания.
"В конце ноября "Вкусвилл" запустил продажи наборов для здорового питания на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global. Первые покупатели уже получили свои заказы. Онлайн-магазин работает под локализованным брендом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для покупателей в Китае разработано четыре дегустационных набора, собранных из 35 товарных позиций, среди которых: хлебцы, ореховые смеси, напитки, фруктовые и овощные чипсы, консервация, отруби, полезные сладости. Наборы учитывают предпочтения и вкусы покупателей разных возрастов и специфику питания нескольких групп целевой аудитории. Помимо наборов, ритейлер готов предложить натуральное мороженое, которое на китайском рынке производит партнер — компания "Айскейк-ЭКО".
"Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае, и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня. Данный формат четко ассоциируется у потребителей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счет упрощенной сертификации", — приводятся в сообщении слова специалиста по экспорту в Китай Андрея Тужикова.
"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на ноябрь 2022 года включает в себя более 1300 магазинов в 67 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".
https://1prime.ru/business/20221129/838985782.html