МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер "Вкусвилл" запустил продажи продуктов под собственным брендом на площадке китайского маркетплейса Tmall Global, сообщила компания. На "Яндекс Маркете" появятся офлайн-магазины

"В конце ноября "Вкусвилл" запустил продажи наборов для здорового питания на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global. Первые покупатели уже получили свои заказы. Онлайн-магазин работает под локализованным брендом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для покупателей в Китае разработано четыре дегустационных набора, собранных из 35 товарных позиций, среди которых: хлебцы, ореховые смеси, напитки, фруктовые и овощные чипсы, консервация, отруби, полезные сладости. Наборы учитывают предпочтения и вкусы покупателей разных возрастов и специфику питания нескольких групп целевой аудитории. Помимо наборов, ритейлер готов предложить натуральное мороженое, которое на китайском рынке производит партнер — компания "Айскейк-ЭКО".

"Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае, и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня. Данный формат четко ассоциируется у потребителей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счет упрощенной сертификации", — приводятся в сообщении слова специалиста по экспорту в Китай Андрея Тужикова.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на ноябрь 2022 года включает в себя более 1300 магазинов в 67 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".