МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее концерну "АвтоВАЗ" приобрести "РН банк", принадлежащий альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации. Продажи кроссовера "Москвич 3" стартуют в 2022 году

Распоряжение было подписано на основании Указа Президента от 5 августа.

Теперь российский автоконцерн сможет купить сто процентов акций АО "РН Банк".

В данный момент банком владеет компания BARN B.V. При этом 60 процентов бумаг принадлежат французской Renault и японской Nissan, а 40 процентов – банку "ЮниКредит".