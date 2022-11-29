МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Спасские ворота" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Куйбышевазота" на уровне "A+(RU)"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании АО СГ "Спасские ворота" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный… Качество активов компании оценивается агентством как высокое… На крупнейший вид – страхование грузов – приходится 41% взносов… В то же время структура страхового портфеля стабильна, что оказывает позитивное влияние на рейтинг", — говорится в сообщении агентства.

АО СГ "Спасские ворота" – универсальный страховщик, основными направлениями деятельности которого являются страхование грузов и ДМС. Размерные показатели компании оцениваются как низкие: страховщик относится к четвертому размерному классу по классификации агентства и занимает 76 место по совокупным страховым взносам за 2021 год, по данным Банка России.

Диверсификация клиентской базы оценивается как высокая: на долю пяти крупнейших клиентов пришлось 11,6% премий за первое полугодие 2022 года, на крупнейшего – 4,7%. В числе позитивных факторов отмечается невысокая доля расторгнутых договоров: за девять месяцев 2022 года доля возвращенной премии составила 1,2%. Негативное влияние оказывает высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по ОСАГО (6,7% за девять месяцев 2022 года).

Среди позитивных факторов также отмечаются высокое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств (1,3 на 30 сентября 2022 года), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (3,11 на 30 сентября 2022) и уточненной страховой ликвидности-нетто (3,91 на 30 сентября 2022 года).

По данным "Эксперт РА", на 30 сентября 2022 активы страховщика составили 1,7 миллиарда рублей, собственные средства – 1,06 миллиарда рублей, уставный капитал – 577 миллионов рублей. За девять месяцев 2022 года компания собрала 796,9 миллиона рублей страховых взносов.