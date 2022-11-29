МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" совместно с акционерами и Минпромторгом РФ обсуждают возможные детали покупки "РН Банка" альянса Renault-Nissan, сообщили в компании. Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН банк"

Ранее во вторник президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" — банк альянса Renault-Nissan.

"АвтоВАЗ" совместно с акционерами и профильным министерством обсуждают возможные детали такой сделки", — прокомментировали в компании.

Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".