МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") утвердил скорректированную инвестпрограмму на 2022 год без учета подключения потребителей в размере 14,112 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Правительство поддержит инвестиционные проекты в сельском хозяйстве

"Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО "МОЭК" на 2022 год в части освоения, не связанного с подключением новых потребителей… в объеме 14,112 миллиарда рублей без НДС", — говорится в материалах.

Ранее утвержденный объем инвестпрограммы компании на 2022 год составлял 15,25 миллиарда рублей.

Совет директоров также принял к сведению инвестпрограмму на 2022-2024 года в части технологических присоединений новых потребителей. "Принять к сведению инвестиционную программу ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей на 2022-2024 года в размере 47,19 миллиарда рублей", — говорится в материалах. Ранее она планировалась в объеме 37,94 миллиарда рублей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Контролирующий акционер и управляющая организация компании — "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").