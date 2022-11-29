МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) приостановил рассмотрение жалобы ирландской VTB Commodities Trading, нефтетрейдинговой дочерней структуры ВТБ, на определение нижестоящей инстанции, которая решила выплатить конкурсному управляющему Антипинского НПЗ Константину Сичевому вознаграждения в размере более 5,4 миллиарда рублей. Суд расширил круг должников по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам "М Банка"

Как следует из опубликованной во вторник резолютивной части определения, рассмотрение апелляции приостановлено до окончания рассмотрения кассационным судом спора между Сичевым и ФНС об очередности выплаты НДС в размере около 8,2 миллиарда рублей.

В июне суд первой инстанции полностью удовлетворил заявление Сичевого об установлении процентов по вознаграждению. По закону вознаграждение конкурсному управляющему состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть составляет, как правило, 30 тысяч рублей в месяц, однако может быть увеличена судом в зависимости от объема и сложности выполняемой работы.

Сумма процентов зависит от размера удовлетворенных требований кредиторов и составляет от 3% до 7% этих требований. В случае удовлетворения менее чем 25% требований кредиторов выплачивается 3% от суммы удовлетворенных требований, при удовлетворении более чем 75% требований – 7%. При удовлетворении залогового требования – в пределах 5%. Сумма процентов по вознаграждению устанавливается судом по окончании процедуры банкротства.

Арбитражный суд Тюменской области в декабре 2019 года признал Антипинский НПЗ банкротом, однако он продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства был выставлен на продажу, и в мае его приобрела компания "Русинвест", входящая в группу компаний "УК Русэнергокапитал". "Русинвест" предложил на торгах за имущество НПЗ 111 миллиардов рублей.

Из этой суммы около 103,4 миллиарда рублей было перечислено залоговым кредиторам – Сбербанку и подконтрольному ему ООО "СБК", обязательства НПЗ перед которыми составляли около 192 миллиардов рублей.

В июле апелляционный суд в Омске по заявлению VTB Commodities Trading, являющейся одним из кредиторов Антипинского НПЗ, приостановил исполнение определения о выплате Константину Сичевому более 5,4 миллиарда рублей до рассмотрения апелляции на это определение.