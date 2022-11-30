МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года, в целом "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, сообщили в компании. "АвтоВАЗ" собрал первую тестовую Lada Vesta NG

В среду газета "Ведомости" сообщила, что цены на автомобили Lada в Казахстане оказались ниже, чем в России.

"Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "АвтоВАЗом" в республику (в том числе, в виде машинокомплектов) еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов", — прокомментировали в компании.

"АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, так как речь идет об автомобилях (машинокомплектах), поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам", — добавил автопроизводитель.

В компании также сообщили, что автомобили, произведенные "АвтоВАЗом" после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.