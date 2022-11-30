МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" намерен возобновить производство Lada Largus в 2023 году

"Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 миллиардов рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнёров", — сказал он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".

Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 год в два раза превышает объём, заложенный на текущий год.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.