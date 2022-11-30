МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 миллиардов рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнёров", — сказал он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".
Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 год в два раза превышает объём, заложенный на текущий год.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.