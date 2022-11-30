ДОНЕЦК, 30 ноя — ПРАЙМ. Ряд законов, направленных на стимулирование предпринимательства принят в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Власти ДНР разработали меры поддержки сельхозпроизводителей

"Сейчас у предпринимателей налоговые каникулы, которые с 1 января заканчиваются. Для создания благоприятных условий для их деятельности сегодня Народным Советом были приняты законы, касающиеся применения упрощенной системы налогообложения, а также патентной формы", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Уровень годового дохода предпринимателей, работающих по патенту, увеличен в 60 раз: с одного миллиона рублей до 60; количество наемных сотрудников увеличено с трех до 15, перечень разрешенных видов деятельности расширился до 80 единиц с прежних 26, отметил Пушилин.

Приняты льготные ставки при упрощенной системе налогообложения: вдвое ниже, чем в других регионах РФ, штат сотрудников может составлять до 130 человек, а годовой доход — до 200 миллионов рублей, следует из сообщения.

Также Пушилин сообщил о введении налога на профессиональный доход, который придется платить арендодателям, репетиторам, переводчикам и другим лицам занимающимся частной профессиональной деятельностью. Он заверил, что для этого налога не предусмотрены регистрация, отчеты и декларации, он начисляется автоматически в приложении.