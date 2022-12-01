С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует российский авторынок легковых автомобилей и LCV в 2023 году на уровне 800 тысяч автомобилей, согласно базовому сценарию, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник". "АвтоВАЗ" изучит возможность экспорта в страны Африки

"Если рынок будет, условно говоря, даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%. Задачи, чтобы быть 50% или 50% плюс — в этой части мы цифру не ставим. Но, да, мы должны быть лидерами — это однозначно. Это наша цель", — сказал он, отвечая на вопрос о планируемой доле компании на авторынке в 2023 году.

При этом Соколов уточнил, что авторынок России на уровне 800 тысяч автомобилей — прогноз "АвтоВАЗа", однако ряд экспертов придерживаются более пессимистичных оценок.

В текущем году, по ранее озвученному прогнозу "АвтоВАЗа", авторынок составит 670-700 тысяч автомобилей. "АвтоВАЗ" может закрыть сделку по покупке "РН банка" до конца года

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок России составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь текущего года продажи едва достигли чуть более 500 тысяч.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).