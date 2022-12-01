МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават. "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч Lada в 2023 году

По его словам, некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.

"Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется", — сказал дипломат.

"Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию", — добавил он. Президент "АвтоВАЗа" дал прогноз по ситуации на российском авторынке

Автомобильная промышленность Таиланда является крупнейшей в Юго-Восточной Азии, а во всем мире, согласно открытой статистике, Таиланд в 2021 году занимал 10 место по производству автомобилей – в основном зарубежных компаний.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.