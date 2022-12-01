МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной электроники и подушек безопасности, ожидается, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии". В Белоруссии подтвердили, что их цены на автомобили Lada не ниже российских

"Наша совместная компания станет единственным импортёром и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России. Запуск проекта оказался возможен благодаря стремительному развитию российско-иранского сотрудничества во всех сферах экономики, включая автомобильное машиностроение, сельское хозяйство, нефтегазовый и энергетический сектор", — сказал президент российской корпорации Вадим Лобов.

"Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", — добавили в "Синергии".

EMAD — иранская компания, которую создали в 1998 году для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в области электроники и микроэлектроники. Сейчас предприятие производит автокомпоненты для иранских машин Iran Khodro и Saipa Tiba.

Корпорация "Синергия" преимущественно специализируется на проектах в сфере образования, однако в её структуре также есть экспортное агентство Synergy export agency, предоставляющее услуги по сопровождению российских компаний при работе с иностранными партнерами.