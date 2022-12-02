МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли на 13,5% — до рекордных с начала года 21,7 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Президент "АвтоВАЗа" дал прогноз по ситуации на российском авторынке

"По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года", — сообщает "АвтоВАЗ".

Однако к ноябрю прошлого года падение продаж составило 15%. В целом за 11 месяцев было продано 164,6 тысячи машин бренда (-48,7% в годовом выражении).

Продажи легковых Lada Granta в ноябре 2022 года составили 13 015 автомобилей, что на 80% выше показателя годичной давности. Наибольший рост продемонстрировала Lada Niva Legend: в ноябре 2022 года было продано 3 222 автомобиля (рост на 132,6% к ноябрю 2021 года). При этом продажи Niva Travel составили 3676 автомобилей, увеличившись на 64,6% в годовом выражении.

"Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения", — прокомментировал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.