МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Stellantis в ходе переговоров предложила повысить зарплату сотрудникам французского бизнеса на 5,3%, чтобы помочь им пережить инфляцию, сообщило агентство Reuters. Журналисты также отметили, что профсоюзы отреагировали без особого энтузиазма: они в основном призывали к повышению на 7,3%-8,5%. Stellantis реорганизует европейскую дилерскую сеть

В переговорах о зарплате принимает участие пять профсоюзов. Один из них — бескомпромиссный CGT — просит более 8,5%. Правда, он формулирует свои требования в конкретных цифрах, а не в процентах.

"Мы провели конструктивные обсуждения и пришли к сбалансированному решению, соответствующему ожиданиям сотрудников и при этом не вредящему показателям наших предприятий во Франции", — заявил Бруно Бертин, директор по трудовым ресурсам в французском подразделении Stellantis.

Профсоюз CFDT сказал, что предложение не оправдало ожидания, учитывая прибыль компании и пакет вознаграждений, выплаченный гендиректору Карлосу Таваресу. Мировая выручка Stellantis в 3-м квартале выросла на 29% до 42,1 млрд евро.

Профсоюз CFE-CGC заявил, что передаст предложение своим членам, но ожидает от компании дальнейших шагов по повышению покупательской способности сотрудников.

Stellantis отмечает, что переговоры являются частью более масштабного пакета мер. В сентябре компания сообщила, что предоставит большинству французских работников материальную помощь в размере до 1400 евро на человека.

Инфляция во Франции в ноябре составила 7,1% при расчете в соответствии с принципами ЕС.