МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. TotalEnergies в следующем году на четверть сократит свои инвестиции в нефтегазовые проекты в британской части Северного моря после того, как власти Британии повысили налог на сверхприбыль в этом секторе. Об этом в среду сообщил Жан-Люк Гизью, руководитель TotalEnergies по разведке и добыче на британской территории. TotalEnergies увеличила свою долю в концессиях в Ливии

Нефтегазовые гиганты Shell и Equinor тоже заявили, что пересматривают свои инвестиционные планы после того, как в декабре упомянутый налог был повышен с 25% до 35%, чтобы помочь Британии залатать финансовую дыру.

Налог на сверхприбыль вместе с рядом других налогов, которые вынужден платить нефтегазовый сектор, приведет к суммарной налоговой ставке на уровне 75%, одной из самых высоких в мире.

"Только в 2023 году наши инвестиции будут урезаны на 25%", — указал в заявлении Гизью, которое первым опубликовало приложение Energy Voice.

Судя по данным Woodmac, TotalEnergies является второй по величине нефтегазодобывающей компанией в британской части Северного моря. Изначально она планировала потратить на этом участке в следующем году 400 млн фунтов (491 млн долларов), сказала представитель компании. СМИ: Сунак планирует ужесточить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

По словам Гизью, в нынешней форме, без механизма, который отражает любые падения цен на нефть и газ, налог на сверхприбыль в частности повлияет на кратковременные инвестиции, например на скважины, пробуренные для уплотнения проектной сетки вблизи действующих добывающих объектов.

Один из проектов, от которых TotalEnergies откажется, — уплотняющая скважина на месторождении Elgin, добавил представитель.

"Нефтегазовая отрасль функционирует на циклическом рынке и зависит от волатильных цен на сырье. Мы считаем, что правительство не должно исключать возможности пересмотра налога на прибыль нефтегазовых фирм в случае падения цен до 2028 года", — сказал Гизью.