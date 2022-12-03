МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Предприятия по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспорта и расходных медицинских материалов для службы крови построят инвесторы в Москве в рамках офсетных контрактов, которые заключат с городом, сообщается на сайте мэра столицы. В Москве построят фармацевтический технопарк

"Два новых производства в рамках офсетных контрактов появятся до 2024 года… Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта… Другое производство будет выпускать расходные материалы для городской службы крови", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что предприятия могут разместиться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Кроме того, инвестор вложит в проект по выпуску батарей более три миллиарда рублей.