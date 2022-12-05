ТАШКЕНТ, 5 дек — ПРАЙМ. Автопредприятие UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan, Асака, Андижанская область Узбекистана) подтвердило поставки частными лицами своей продукции в Россию в рамках механизма параллельного импорта. ФТС назвала объемы параллельного импорта в мае-октябре

Ранее в декабре узбекистанские и российские СМИ сообщили, что модели Chevrolet, произведенные в Узбекистане, начали массово предлагаться в автосалонах ряда российских городов — Москвы, Ростова, Краснодара, Сочи, Новосибирска.

"Автомобили были ввезены в Россию для продажи в частном порядке… Более того, компания неоднократно сообщала о фактах приобретения одним лицом большого количества автомобилей", — говорится в сообщении в Telegram-канале автопроизводителя.

В пресс-службе напомнили, что с марта UzAuto Motors перестала отгружать авто в РФ, а официальный дистрибьютор компании "Келес Рус" приостановил работу на российском рынке.

В компании отметили, что в РФ разрешен параллельный импорт частными лицами без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), "чем уже пользуются многие российские предприниматели".

"Компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet ведут свою деятельной в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors", — добавили в пресс-службе.