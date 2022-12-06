МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ноябрьские холода привели к резкому росту спроса отечественных водителей на незамерзайку и щетки-дворники: в ноябре по сравнению с прошлым годом их стоимость выросла в среднем на 20%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Водителям рассказали, как готовиться к зиме при дефиците запчастей

"Средний чек на покупку набора щеток стеклоочистителя в этом году составил 772 рубля, что на 21% выше уровня прошлого года. При этом объем продаж в натуральном выражении (то есть, в штуках) на 7% выше прошлогоднего. На незамерзающую жидкость тратили в среднем на 20% больше — по 323 рубля. Объем продаж в натуральном выражении оказался на 14% выше", — подсчитали авторы исследования.

Также аналитики изучили траты на покупку аккумуляторов в ноябре: средний чек по ним в этом году вырос на 3% до 4 157 рублей, а вот объем продаж не дотянул до прошлогоднего на треть. Для сравнения они также привели данные по услугам шиномонтажа. По ним средний чек оказался на 4% ниже уровня прошлого года (1 304 рубля), а объем продаж подрос на 16%.

Эксперты отмечают, что средний размер трат на условный минимальный "зимний набор" для эксплуатации авто (щетки стеклоочистителя, аккумулятор, незамерзающая жидкость) составил в ноябре 5 253 рубля, что на 6% выше уровня прошлого года.

По их данным, автолюбители чаще покупали незамерзающие жидкости и проводили замену дворников-стеклоочистителей, чем в прошлом году, однако гораздо реже меняли аккумуляторы.

"На рост спроса по небольшим автотоварам в ноябре повлияло развитие внутреннего туризма и увеличение объема самостоятельных путешествий россиян. Кроме того, в этом году ноябрь в центральных регионах оказался холоднее, чем в прошлом году", — объясняют исследователи.