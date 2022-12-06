МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. В России за 11 месяцев сократилась выдача автокредитов

"И мы не сомневаемся в том, что и количество личных машин электрических будет расти. Завод "Москвич" в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тысяч. На них будет спрос, они точно будут популярны", — приводит ведомство в сообщении слова Ликсутова газете "Аргументы и Факты".

Отмечается, что в январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов рублей. Сейчас в Москве почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8-10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.