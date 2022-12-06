МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips на уровне "А" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. S&P подтвердило суверенный рейтинг Узбекистана

"Рейтинги ConocoPhillips отражают консервативную финансовую политику компании, благоприятное влияние снижения долга примерно на 3 миллиарда долларов с момента закрытия сделки с Concho", — говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают масштаб компании, с уровнем ее добычи примерно в 1,75 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день в третьем квартале 2022 года, а также низкие затраты и деверсифицированный портфель.

В качестве негативных для рейтинга факторов Fitch приводит политику относительно высоких выплат акционерам, риски будущего увеличения капиталовложений в связи с инфляцией и многочисленными проектами расширения, а также долгосрочный риск энергетического перехода.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. На 30 сентября численность сотрудников составляла около 9,4 тысячи человек.