МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре снизились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Путин поручил привести авточасть Крымского моста в идеальное состояние

"Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля", — говорится в сообщении.

При этом за 11 месяцев 2022 года падение продаж составило 60,9%, до 548,9 тысячи штук.