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2022
https://1prime.ru/business/20221208/839096669.html
Bloomberg анонсировал продолжение переговоров Renault и Nissan об альянсе
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Renault SA и Nissan Motor Co о реструктуризации альянса неизбежно перетекут на следующий год, сообщило Bloomberg в четверг передает со ссылкой на осведомленные источники. По... ПРАЙМ, 08.12.2022
авто, бизнес, новости, renault, nissan, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Renault SA и Nissan Motor Co о реструктуризации альянса неизбежно перетекут на следующий год, сообщило Bloomberg в четверг передает со ссылкой на осведомленные источники.
По данным Bloomberg, автопроизводители готовятся сделать заявления ближе к концу января.
Nissan сказала, что не будет комментировать домыслы прессы. Renault не была доступна для комментариев.