МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Renault SA и Nissan Motor Co о реструктуризации альянса неизбежно перетекут на следующий год, сообщило Bloomberg в четверг передает со ссылкой на осведомленные источники. РСА предложил увеличить штраф за вождение автомобиля без ОСАГО

По данным Bloomberg, автопроизводители готовятся сделать заявления ближе к концу января.

Nissan сказала, что не будет комментировать домыслы прессы. Renault не была доступна для комментариев.