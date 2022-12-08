МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного пользования Unilever рассматривает вариант продажи своих брендов мороженого в США Klondike и Breyers, стоимость которых оценивается в 3 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Производитель мороженого Baskin Robbins в России зарегистрирует новый бренд

"Британский потребительский гигант работает с консультантами относительно пересмотра таких локальных брендов как Klondike и Breyers, рассматривается их продажа", — пишет агентство. Добавляется, что такие международные бренды мороженого как Magnum и Ben & Jerry's не входят в пересмотр.

Обсуждения продолжаются и есть вероятность, что Unilever откажется от продажи брендов, сказали источники агентства. По данным Bloomberg, компания является крупнейшим производителем мороженого в мире.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании более 400 брендов, представленных на рынках 190 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond.