МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2022 года сократилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,024 миллиарда рублей, говорится в сообщении холдинга. Евразийский банк развития дал прогноз по прибыли в 2022 году

Выручка увеличилась на 28%, до 87,379 миллиарда рублей, преимущественно за счет эффекта от консолидации активов "НЛХК" и "Интер Форест Рус". При этом выручка сегмента "Бумага и упаковка" по итогам отчетного периода составила 31,9 миллиарда рублей, увеличившись на 12%. По оценкам компании, основными драйверами для сегмента стали рост цен реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также увеличение объема продаж бумажных мешков и потребительской упаковки.

В сегменте "Лесные ресурсы и деревообработка" выручка выросла на 98% и составила 40,8 миллиарда рублей, отчасти за счет роста продаж продукции в результате консолидации новых активов. Выручка сегмента "Фанера и плиты" составила 9,6 миллиарда рублей, "оставшись примерно на уровне прошлого года". А выручка сегмента "Домостроение" увеличилась на 7%, до 4,9 миллиарда рублей.

При этом OIBDA холдинга составила 20,3 миллиарда рублей, снизившись на 7%, а рентабельность по OIBDA — 23%. "Снижение маржинальности было связано с инфляцией по основным сырьевым позициям, ростом стоимости услуг по заготовке и перевозке круглого леса на фоне увеличения доли заготовки леса на сибирских активах, а также существенным ростом логистических издержек", — отмечается в отчете.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга представлена на рынках более чем 100 стран.