МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Строительная отрасль России уже стала зависимой от программы льготной ипотеки на новостройки, поэтому необходимо минимизировать риски при ее прекращении, заявил в пятницу на конференции Сбербанка по девелопменту замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов. Доля ипотечных кредитов в России выросла почти в три раза в 2022 году

Он напомнил, что изначально программа льготной ипотеки была введена во время пандемии COVID-19 сроком на квартал. Тогда она действительно оказалась своевременной, однако на данный момент программа существует уже третий год и первичный рынок жилья подсаживается на нее "как на иглу", подчеркнул представитель ЦБ.

"У нас ощущение, что если сейчас льготную ипотеку прекратить полностью, с учетом того, что мы хотим, чтобы и так называемые программы досубсидирования застройщиками были свернуты, это окажет серьезный удар по строительной отрасли. Здесь Банк России достаточно гибок. В любом случае программу льготной ипотеки надо сворачивать, вопрос – как это сделать так, чтобы это не создало значительные риски для отрасли. Обсуждения ведутся разные. Обобщая, Банк России за сворачивание программы льготной ипотеки, постепенное", — сказал Булатов.