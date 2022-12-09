МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена в четверг решила заблокировать заявку Microsoft на покупку развлекательного холдинга Activision Blizzard, издателя Call of Duty и других видеоигр, за 69 млрд долларов, помешав технологическому гиганту быстро расширить свой портфель популярных игр и догнать более крупных конкурентов. Sony предложили контракт на релизы Call of Duty для PlayStation, пишет WSJ

Microsoft, которая выпускает консоль Xbox и владеет собственной видеоигровой платформой, в январе 2022 года заявила, что приобретет Activision за 68,7 млрд долларов. Эта сделка должна была стать крупнейшей за всю историю индустрии видеоигр.

Без Activision и ее многочисленных игр для мобильных устройств, консолей и ПК Microsoft, возможно, будет труднее привлекать пользователей для своего платного видеоигрового сервиса с доступом по подписке. Привлечение подписчиков стало приоритетной задачей для технологических гигантов на фоне ослабления традиционных источников роста, включая продажи рекламы.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США, следящая за соблюдением антимонопольных законов, заявила, что, по ее мнению, Microsoft в прошлом уже не раз ограничивала конкурентов в доступе к ценному игровому контенту.

"Microsoft уже показала, что может и будет ограничивать своим конкурентам из видеоигровой отрасли доступ к контенту, — считает директор Управления по вопросам конкуренции в FTC Холли Ведова. — Сегодня мы хотим помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и воспользоваться им во вред конкуренции на множестве динамичных и быстро растущих игровых рынков".

Регулятор назначил слушания в суде по административному праву на август 2023 года.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания будет оспаривать решение FTC. "Несмотря на то, что мы надеялись на мирное урегулирование, мы полностью уверены в наших аргументах и рады возможности выступить в суде", — отметил он.

"Это очередное свидетельство того, что администрация и антимонопольные регуляторы ведут войну против технологических гигантов", — полагает Андре Барлоу из юридической фирмы Doyle, Barlow и Mazard PLLC.

Акции Activision закрылись с понижением на 1,5% до 74,76 доллара, в то время как акции Microsoft откатились с предыдущих максимумов, но закрылись с повышением примерно на 1% — до 247,40 доллара.

FTC опасается, что такие популярные игры Activision, как World of Warcraft и Diablo, станут недоступны пользователям целого ряда консолей, а также ПК и мобильных устройств.

И хотя Microsoft предложила ряд уступок, чтобы смягчить опасения регуляторов, со временем эти уступки могут потерять смысл на фоне быстрых изменений, происходящих в технологической индустрии и индустрии видеоигр.

Чтобы успокоить регуляторов, вскоре после объявления о сделке Microsoft представила новые принципы работы своего магазина приложений, включая открытый доступ для разработчиков, отвечающих стандартам конфиденциальности данных и безопасности.

В этом месяце Microsoft вновь попыталась успокоить критиков, пообещав, что популярный шутер от первого лица Call of Duty будет доступен пользователям платформы Nintendo в течение 10 лет. Аналогичное предложение Microsoft сделала Sony.

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик в четверг заявил сотрудникам о своей уверенности в том, что сделка состоится.

"Обвинение в том, что эта сделка ограничивает конкуренцию, не соответствует фактам, и мы считаем, что выиграем это дело, — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, суд примет аргументы компании "несмотря на идеологизированность регуляторов и их заблуждения насчет технологической индустрии".

У европейских регуляторов также есть вопросы по поводу данной сделки.

По состоянию на конец ноября Microsoft должна была в течение ближайших недель предложить антимонопольным регуляторам ЕС меры, которые помогли бы снять их официальные возражения насчет сделки, сообщили информированные источники. Официальный список своих претензий Еврокомиссия должна сформулировать не позднее января.