С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. Российские компании получат возможность выпускать бессрочные замещающие облигации, в настоящее время готовятся соответствующие поправки в закон, рассказала начальник управления эмиссионных ценных бумаг Банка России Ирина Осиюк. Минфин Белоруссии разместил на внутреннем рынке облигации в полном объеме

"Ожидает очередной правки, на низком старте, закон 319, который позволит выпускать замещающие облигации без срока погашения, вечные евробонды так называемые замещать вечными замещающими облигациями. Это пока что планы, это пока еще на подходе", — сказала она, выступая на Российском облигационном конгрессе.

"Практически одновременно вышли два закона, которые устанавливали право российских заемщиков по выпуску замещающих облигаций, для того чтобы закрыть этот долг. Одновременно с этими законами вышел указ, который в свою очередь установил обязанность с российскими держателями евробондов взаимодействовать тем лицам, которые имеют обязательства, связанные с еврооблигациями", — напомнила Осиюк.

Первый выпуск замещающих валютных облигаций был зарегистрирован в начале сентября этого года. "По состоянию на сейчас у нас существует уже 19 выпусков замещающих облигаций, которые выпущены шестью эмитентами. Все размешены, и на стадии подготовки еще несколько выпусков", — рассказала начальник управления ЦБ.