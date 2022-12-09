МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба кабмина. Российским компаниям разрешат выпускать вечные замещающие облигации

"Правительство еще на шесть месяцев — до 1 июля 2023 года — продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года.

"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", — поясняется в пресс-релизе.

В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.