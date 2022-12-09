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https://1prime.ru/business/20221209/839115302.html
Альфа-банк предупредил о сбоях в приложении
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Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение, передают РИА Новости. Как уточнили в кредитной организации, сбои связаны с проведением плановых... ПРАЙМ, 09.12.2022
бизнес, новости, альфа-банк, мобильное приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение, передают РИА Новости.
Как уточнили в кредитной организации, сбои связаны с проведением плановых технических работ и затронут лишь небольшую часть пользователей.
Альфа-Онлайн продолжает работать в штатном режиме, отметили в пресс-службе.
Ранее сбой произошел в приложении "Тинькофф банка" и социальной сети "ВКонтакте".