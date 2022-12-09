МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение, передают РИА Новости.

Как уточнили в кредитной организации, сбои связаны с проведением плановых технических работ и затронут лишь небольшую часть пользователей.

Альфа-Онлайн продолжает работать в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Ранее сбой произошел в приложении "Тинькофф банка" и социальной сети "ВКонтакте".