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https://1prime.ru/business/20221209/839118996.html
Алибек Тналин стал гендиректором "ЭЛ5-Энерго"
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Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" (ранее — "Энел Россия") избрал гендиректором и председателем правления Алибека Тналина, говорится в сообщении компании. Ранее эти должности в... ПРАЙМ, 09.12.2022
энергетика, бизнес, новости, эл5-энерго, бизнес, должность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" (ранее — "Энел Россия") избрал гендиректором и председателем правления Алибека Тналина, говорится в сообщении компании.
Ранее эти должности в компании занимала Жанна Седова.
"Избрать Тналина Алибека Айбековича на должность генерального директора ПАО "ЭЛ5-Энерго". Избрать Тналина Алибека Айбековича председателем правления ПАО "ЭЛ5-Энерго", — отмечается в сообщении.
В новые должности Тналин вступил с 9 декабря.