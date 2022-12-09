МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" (ранее — "Энел Россия") избрал гендиректором и председателем правления Алибека Тналина, говорится в сообщении компании.

Компания "Энел"

"Энел Россия" официально сменила название на "ЭЛ5-Энерго"

Ранее эти должности в компании занимала Жанна Седова.

"Избрать Тналина Алибека Айбековича на должность генерального директора ПАО "ЭЛ5-Энерго". Избрать Тналина Алибека Айбековича председателем правления ПАО "ЭЛ5-Энерго", — отмечается в сообщении.

В новые должности Тналин вступил с 9 декабря.