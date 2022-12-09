МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК ДжамильКо", являющийся нынешним владельцем Mothercare в стране, подал заявку на регистрацию бренда Motherbear, а также Kidstudio, Wonderkid, Wearkids, сообщили РИА Новости в Роспатенте. Сеть "Верный" перестанет продавать товары бренда Mars

В конце ноября "МФК ДжамильКо" получил 99,99% "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в России.

"Акционерным обществом "МФК ДжамильКо" были поданы заявки на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) Motherbear (номер заявки 2022786927), Kidstudio (номер заявки 2022786919), Wonderkid (номер заявки 2022786916), Wearkids (номер заявки 2022786923)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки поданы по классу 25 — нижнее белье, блузы, боди, брюки, бюстгальтеры и прочее, а также по классу 35 — демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, торговых ярмарок, реклама.

"По состоянию на 08.12.2022 все заявки находятся на стадии формальной экспертизы", — заключили в Роспатенте.

"ДжамильКо" была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Работает с такими брендами, как DKNY, John Lobb, New Balance, Salvatore Ferragamo, Wolford и рядом других и управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.