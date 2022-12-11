МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости. Российскому авторынку пообещали кардинальные изменения в 2023 году

"Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12%, 11% и 11% от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10% у каждого бренда)", — сказано в исследовании. При этом наиболее востребованной моделью были Kia Rio, второе и третье — Lada Granta и Hyundai Solaris.

Средний чек составил чуть более 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили пользователи покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом — за 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что 95% всех сделок этой осенью пришлось на автомобили с пробегом, остальные 5% — на новые. При этом самыми популярными новыми автомобилями были Lada, Chery и Hyundai.

Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16% против 10% в прошлом году.

Наибольшее число сделок по онлайн-покупке авто осенью этого года пришлось на Москву. Затем следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также Уфа и Казань.