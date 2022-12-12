МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, пишет "Коммерсант". СМИ предупредили о резком увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

По данным издания, соответствующие рекомендации ГИБДД направила в свои региональные управления. Речь идет, например, о фенибуте, феназепаме, ряде антидепрессантов.

Указание дано в связи с недавним решением Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов.

В конце ноября КС рассмотрел запрос Салехардского городского суда в ЯНАО. Он связан с делом Василия Шевелева, у которого в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил Шевелева прав.

В Салехардском горсуде обратили внимание, что примечание к статье 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства. КС провел проверку и признал статью 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции. С 27 ноября суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным.

Соответствующий запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки к КоАП.