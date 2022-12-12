МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus в Санкт-Петербурге открылся в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе, говорится в сообщении автопроизводителя. Началось серийное производство люксового внедорожника Aurus Komendant

Площадь шоурума составляет 200 квадратных метров, в нем представлены два автомобиля: седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра продажи как новых автомобилей Aurus, так и с пробегом, сервисное обслуживание (даже бронированных версий), оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций.

"Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами – ГК "Автодом" — в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. Северная столица – крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus, которые динамично развиваются с 2021 года", — отметил гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

"Локация "Автодом" Пулково отлично знакома владельцам автомобилей премиум-класса, и, я уверен, Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов", – отметил со своей стороны гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе "Авилон Легенда", расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити" (партнер — дилер "Панавто").

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).