МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 месяцев после согласования нового бренда, автомобили которого будут выпускаться на предприятии, сообщил РИА Новости гендиректор дилера Андрей Ольховский. В Санкт-Петербурге открыли шоурум люксовых автомобилей Aurus

О намерении уйти с российского авторынка, продав доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, "Автодому", немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил в конце октября. Дилер в свою очередь сообщил, что намерен сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в РФ.

"Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов — с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течении месяца, безусловно, исключая новогодние праздники", — сказал Ольховский, комментируя закрытие сделки по приобретению завода Mercedes.

"Восстановление производства это поэтапный процесс — как только мы выберем определенный бренд, сразу сможем сформировать дорожную карту по открытию завода. В среднем после согласования бренда запуск завода занимает 8-9 месяцев. Но бывают и более быстрые проекты, если есть достаточно желания и возможностей", — уточнил он, отвечая на вопрос о перезапуске производства.

В планах "Автодома" наладить на предприятии производство автомобилей, завод является очень узконаправленным предприятием по специфике производства — технически маловероятно на нем производить что-то еще, уточнил топ-менеджер.

"К тому же, по нашему убеждению, в РФ сейчас автомобильная промышленность находится не в самом хорошем состоянии, чтобы менять характер производства. Безусловно — главный и самый задаваемый вопрос — это локализация. Его тоже не решить в моменте, но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей. И в данном контексте идет работа", — добавил он.

Как ранее отмечал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен до конца года.