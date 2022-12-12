МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минфин России в 2022 году выделит регионам на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей 923 миллиона рублей, а не 1,37 миллиарда, соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Минфин утвердил два допвыпуска ОФЗ с переменным купоном

Кабмин опубликовал документ, согласно которому вносятся изменения в распоряжение от 10 марта 2022 года, в котором указывалось, что Минфин должен был направить на развитие зарядной инфраструктуры в 2022 году 1,37 миллиарда рублей.

"﻿﻿﻿В пункте 1 цифры "1375798.2" заменить цифрами "923000*", — говорится в распоряжении.

"Минфину России направить бюджетные ассигнования… в размере 1375798.2 тысячи рублей на предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей", — сказано в первом пункте распоряжения, в которое вносятся изменения.

Согласно распоряжению, средства будут распределены между следующими субъектами: Крым, Татарстан, Севастополь, Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Сахалинская, Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тульская области.