МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне в октябре-ноябре приобрели 4,2 миллиона зимних и всесезонных шин, что на 14% меньше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Автодом" хочет закрыть сделку по покупке завода Mercedes в течение месяца

"В текущем зимнем шинном сезоне (c 1 октября по 30 ноября) россияне приобрели 4,2 миллиона зимних и всесезонных шин. Это на 14% меньше, чем годом ранее, когда было продано через кассы 4,9 миллиона таких шин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пик продаж в этом году пришелся на первую декаду ноября, тогда как в 2021 году он был во второй декаде ноября и первой декаде декабря. При этом средняя цена зимних и всесезонных шин за год выросла на 1% и составила 5,9 тысячи рублей.

"Во многом этот шинный сезон стал, пожалуй, самым спокойным за последние несколько лет. В этом году не наблюдалось ни значительного роста цен, ни ажиотажного спроса. Этого эффекта удалось достичь благодаря усилиям бизнеса, который обеспечил необходимый ассортимент, и действиям властей, упростивших ввоз по параллельному импорту ряда зарубежных товаров, в том числе шин", — приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилла Волкова.

"В этом сезоне отечественные производители укрепили свои позиции, и продажи шин, изготовленных в России, превысили 68,3%. Год назад доля отечественных шин была на уровне 63,1%", — добавляет он.

Кроме того, на 1 декабря 2022 года в обороте находилось более 64 миллиона легковых шин, что, по мнению экспертов, перекрывает потребность россиян более чем на год. Зимних легковых шин при этом было более 33,5 миллиона, то есть примерно 52% от всех имеющихся запасов на рынке, что объясняется сезонностью и потребностью россиян преимущественно в зимней резине в это время года.