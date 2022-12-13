МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Лукойл" зафиксировал в уставе переименование главы компании с президента на главного исполнительного директора и упразднение правления, следует из опубликованного документа. Власти Италии подтвердили переговоры по продаже НПЗ "Лукойла" на Сицилии

"Для обеспечения деятельности компании создаются следующие органы управления: общее собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган – главный исполнительный директор", — перечислены органы управления компанией в соответствующей статье устава. При этом такой коллегиальный исполнительный орган, как правление, вычеркнут из списка.

Уточняется, что решение об этих изменениях было принято акционерами "Лукойла" 5 декабря. По уставу главный исполнительный директор назначается советом директоров компании сроком на пять лет.

В конце апреля "Лукойл" покинул основатель и бессменный глава компании (занимал должность с 1993 года) Вагит Алекперов. Он досрочно оставил пост президента и отказался от полномочий члена совета директоров, объяснив это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии. Президентом компании в конце мая был избран Вадим Воробьев, ранее занимавший пост первого исполнительного вице-президента.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти (2,16 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) и примерно 1% доказанных запасов углеводородов (15,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента на конец прошлого года).