МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух тысяч автомобилей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тысяч автомобилей", — сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас идет тестовая сборка автомобилей. "Выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам — 50 тысяч. Но мы целимся все-таки в 100 тысяч автомобилей в год", — отметил губернатор.

Названия брендов Алиханов не назвал.