МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России привлек ее к участию в деле о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину, следует из опубликованного во вторник определения суда. Суд признал требования Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву обоснованными

Свой интерес ведомство объяснило тем, что Замоскворецкий райсуд Москвы рассматривает его иск о взыскании ущерба в размере около 169,4 миллиарда рублей, причиненного государству в результате противоправной деятельности группы компаний "Русь-Ойл", в которую входит "Дулисьма", и об обращении в доход государства акций данной организации.

Прокуратура установила, что группа "Русь-Ойл" при участии "Дулисьмы" использует схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль. По мнению ведомства, это заключается в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений по купле-продаже нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег; переводе выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом; распределении полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их выводе на счета нерезидентов.

Генпрокуратура также считает, что при реализации данных схем процедура банкротства используется "Дулисьмой" для легализации доходов, полученных незаконным путем, и вывода имущества на подконтрольные организации. Суд арестовал двух предпринимателей по делу генерала ФТС

Суд в сентябре по заявлению Федеральной налоговой службы России ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов неисполненные обязательства должника перед бюджетом в размере более 13,2 миллиарда рублей, в том числе более 4,1 миллиарда рублей основного долга, около 5,6 миллиарда рублей пени и более 3,5 миллиарда рублей штрафа. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 марта.

Семья бизнесменов Хотиных купила "Дулисьму" в 2012 году примерно за 3 миллиарда рублей у Сбербанка, которому она досталась за долги. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Хотин в рамках уголовных дел находится под домашним арестом.