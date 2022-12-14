МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за девять месяцев 2022-2023 финансового года (1 февраля — 31 октября) выросла на 24% в годовом выражении, до 3,095 миллиарда евро, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Segezha Group по МСФО снизилась на 37 процентов

Выручка за отчетный период также увеличилась — на 19,3%, до 23,005 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,99 евро против 0,8 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам девяти месяцев достиг 6,52 миллиарда евро, что на 20% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Компания отмечает, что в третьем квартале получила убытки в размере 14 миллионов евро в связи с уходом из России, по этой же причине в первом квартале был зафиксирован убыток в 216 миллионов.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.