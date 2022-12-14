МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует через 2-3 года выйти на уровень продаж своих LCV "Атлант" и "Арго" в 30 тысяч, на горизонте 2028 года — в 50 тысяч автомобилей, сообщила журналистам замгендиректора компании Зоя Каика. "Автодом" хочет закрыть сделку по покупке завода Mercedes в течение месяца

"В течение 2-3 лет мы дойдем до 30 тысяч по двум моделям, 50 тысяч на горизонте 2028 года", — сказала Каика, отвечая на вопрос о плане продаж новых моделей бренда "Атлант" и "Арго".

Гендиректор "Соллерс" Николай Соболев также уточнил, что в планах этого года — реализовать порядка 900 новых LCV бренда. Продажи новинок стартовали в декабре 2022 года.