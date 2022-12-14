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https://1prime.ru/business/20221214/839168722.html
Иран изучит возможность совместного производства автомобилей с Россией
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Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Что касается совместного производства, этот вопрос мы также... ПРАЙМ, 14.12.2022
авто, бизнес, новости, ира, россия, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Что касается совместного производства, этот вопрос мы также обсуждаем", — сказал посол в ходе пресс-конференции, выразив надежду на то, что удастся реализовать эти планы.
Он отметил, что два основных иранских автопроизводителя "Иран Ходро" и "Сайпа" участвовали в выставке автозапчастей в Москве летом 2022 года и провели переговоры с российскими коллегами.
Иранский посол также сообщил, что стороны ведут диалог по поставкам в Россию иранских автомобилей.