МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Соллерс" объявил цены на новые автомобили "Атлант" и "Арго"

"Что касается совместного производства, этот вопрос мы также обсуждаем", — сказал посол в ходе пресс-конференции, выразив надежду на то, что удастся реализовать эти планы.

Он отметил, что два основных иранских автопроизводителя "Иран Ходро" и "Сайпа" участвовали в выставке автозапчастей в Москве летом 2022 года и провели переговоры с российскими коллегами.

Иранский посол также сообщил, что стороны ведут диалог по поставкам в Россию иранских автомобилей.