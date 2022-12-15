МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в ноябре в годовом выражении поднялись на 16,3% и составили 829 527 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Губернатор заявил, что иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться

На крупнейших рынках продажи также показали заметный рост: в Германии показатель увеличился на 31,4%, во Франции — на 9,8%, в Италии — на 14,7%, в Испании — на 10,3%.

С начала года при этом продажи в ЕС снизились на 6,1% в годовом выражении, до 8,359 миллиона. В Германии сокращение составило 2,4%, во Франции — 8,7%, в Италии — 11,6%, в Испании — 4,4%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в ноябре в годовом выражении на 36,4%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — сократились на 1,1%, группы Renault — поднялись на 2,1%.