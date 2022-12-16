МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ford Motor Co повышает цену наиболее бюджетной версии своего электропикапа F-150 Lightning на 9% до 55 974 долларов, согласно данным, размещенным на сайте компании в четверг. Mercedes-Benz представил план по переходу на выпуск электромобилей

Автопроизводитель повышал цены на свои электрические грузовики-пикапы дважды за последние три месяца на фоне растущих затрат и трудностей в производственной цепочке.

Автопроизводители по всему миру, включая Tesla Inc и Rivian Automotive Inc, также сталкиваются с растущими ценами на такие сырьевые материалы, как литий, и предупреждают, что их затраты в обозримом будущем снижаться не будут.

Ford, ранее собиравшийся выпускать 150 000 пикапов Lightning в год к осени 2023 года, пока не ответил на просьбу Reuters прокомментировать повышение цен.

Во второй половине дня в четверг акции компании торговались с понижением примерно на 3,5% на фоне снижения рынка в целом.

Выяснить, когда именно была повышена цена на F-150 Lightning, пока не удалось.

Недавно автопроизводитель сформировал третью производственную смену на сборочном заводе в Детройте в свете наращивания выпуска пикапов F-150.