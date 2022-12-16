МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Порядка 20-30 тысяч премиальных иномарок осталось на складах дилеров в РФ, таких запасов хватит примерно до конца года, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "АвтоВАЗ" утвердил производственный план на 2023 год

"На складах около 20-30 тысяч премиальных иномарок, учитывая традиционный повышенный спрос перед новогодними праздниками — их запаса хватит примерно на месяц. Дефицит автомобилей, о котором мы говорим в течение года, сохраняется. Параллельный импорт пока не может в полной мере его восполнить", — рассказали в РОАД.

При этом в ассоциации уточнили, что запасов автомобилей зарубежных брендов массового сегмента у дилеров больше, хотя дефицит их тоже сохраняется.

Как ранее сообщали РИА Новости опрошенные представители отрасли, автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах России хватит максимум до марта.

В РОАД также ранее отмечали, что только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские.