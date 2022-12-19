МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. Водителей предупредили, что нельзя ставить на авто и как за это накажут

"Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля", — сказал он в в интервью телеканалу "Россия 24".

Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.