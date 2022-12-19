МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует по итогам года получить небольшую прибыль, сообщил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" планирует возобновить работу бывшего завода Nissan в 2023 году

"В 2022 году мы произведем около 220 тысяч автомобилей. Конечно, это меньше, чем в прошлом году, но в апреле прогнозы были гораздо более пессимистичные: что конвейер будет остановлен почти на год, а убытки "АвтоВАЗа" составят 30 миллиардов рублей. Но мы в итоге работаем шесть дней в неделю и на конец года заработаем, пускай и небольшую, но все-таки определенную прибыль", — сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это, конечно же, я считаю, трудовой подвиг нашей команды, которая в таких условиях смогла достичь выдающихся результатов", — добавил топ-менеджер.

Согласно отчёту компании за прошлый год, чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ удвоилась, достигнув 1,497 миллиарда рублей (в 2020 году было 741,7 миллиона).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.