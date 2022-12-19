МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии выясняет позицию крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны по поводу закупки российской сверхлегкой нефти Sakhalin Blend с завода "Сахалин-2", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Правительство оценило долю Shell в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей

"Правительство предлагает ведущим нефтеперерабатывающим компаниям покупать нефть с "Сахалина-2", чтобы обеспечить продолжение поставок СПГ с проекта", — сказал агентству один из источников, который является "высокопоставленным представителем отрасли".

Источники сказали агентству, что нефть Sakhalin Blend производится на "Сахалине-2" как побочный продукт, и ее необходимо регулярно отгружать, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода, который, в частности, производит сжиженный природный газ (СПГ) для Японии.

"Мы проводим консультации с нефтеперерабатывающими компаниями, чтобы выяснить, смогут ли они покупать нефть с "Сахалина-2", и просим нефтеперерабатывающие компании, которые покупали нефть до февраля, продолжать закупки", — сказал агентству второй источник, который, как сообщается, занимает государственный пост.

Представитель крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Японии Eneos Holdings заявил, что компания "обменивается мнениями с правительством относительно покупки нефти с проекта "Сахалин-2".

Reuters отмечает, что этот шаг правительства Японии сигнализирует о возможности возобновления страной импорта российской нефти впервые с июня. По данным Refinitiv, на которое ссылается агентство, экспорт нефти Sakhalin Blend в целом сократился до трех грузов в месяц в период с октября по декабрь, по сравнению с пятью грузами в месяц в начале года.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.